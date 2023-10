Ein Gesuchter hat im Magdeburger Hauptbahnhof einen Einsatz ausgelöst. Dort beleidigte, bedrohte und bespuckte er Polizisten übel und griff einen Beamten so heftig an, dass er schwer verletzt wurde.

Gesuchter greift an

Ein 43 Jahre alter Polizist ist bei einem Einsatz am Magdeburger Hauptbahnhof schwer verletzt worden. Ein Flüchtiger hatte ihn angegriffen und seine Kollegen bespuckt, bedroht und beleidigt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Einsatz mit einem schwer verletzten Polizisten ist es am Donnerstagnachmittag am Magdeburger Hauptbahnhof gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach habe zuvor ein Beamter auf dem Heimweg einen per Haftbefehl gesuchten 22 Jahre alten Mann bemerkt und seine Kollegen informiert. Daraufhin sei der Gesuchte geflüchtet und habe einen 43 Jahre alten Beamten angegriffen, der bei dem folgenden Sturz schwer am Bein verletzt wurde.

Daraufhin habe eine weitere Streife den Mann gestellt, sei dabei aber beleidigt worden. Wegen seines heftigen Widerstands habe der 22-Jährige gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden müssen. Dort habe der Mann die Polizisten bedroht und bespuckt. Bei einer Durchsuchung wurden ein gestohlener Ausweis bei dem Gesuchten gefunden.

Er kam für mindestens anderthalb Jahre ins Gefängnis und muss sich nun außerdem wegen Widerstandes gegen-, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten.