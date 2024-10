Ein Dieb wollte Waren aus dem Markt in der Berliner Chaussee klauen. Als sie das bemerkten, griffen ein Kunde und ein Passant ein.

Dieb will Markt in Magdeburg bestehlen: Kunde und Passant übergeben ihn der Polizei

Ein Dieb konnte in der Berliner Chaussee in Magdeburg von zwei Männern überwältigt werden.

Magdeburg. - Zwei Kunden eines Markts haben am Dienstagabend in der Berliner Chaussee in Magdeburg einen Diebstahl verhindert und den Mann der Polizei übergeben, wie die Beamten melden.

Demnach wollte ein 35 Jahre alter Mann mit mehreren Artikeln im Rucksack den Markt verlassen, als ein Kunde ihn darauf ansprach. Daraufhin habe der Dieb flüchten wollen, sei aber von dem Kunden aufgehalten worden, heißt es.

Dagegen habe sich der 35-Jährige mit Schlägen und Tritten gewehrt, bis ein Passant geholfen habe, den Mann zu fixieren, berichtet die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten sei das Diebesgut Mitarbeitern des Markts übergeben worden.

Der 35-Jährige kam über Nacht in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.