Auf der Berliner Chaussee ist es zu einem Unfall mit Gasleitungen gekommen. Die Straße ist für den Autoverkehr aktuell in beide Richtungen gesperrt.

Straßensperrung in Magdeburg: Gasaustritt bei Tiefbauarbeiten

Die Berliner Chaussee in Magdeburg musste für Autofahrer vollgesperrt werden.

Magdeburg - Die Berliner Chaussee in Magdeburg ist derzeit auf Höhe Ehlegrund in beide Richtungen für den Autoverkehr gesperrt (Stand 9. Februar 2024, 14.40 Uhr). Grund hierfür sind beschädigte Gasleitungen, die durch Tiefbauarbeiten verursacht wurden, was zu einem unkontrollierten Austritt von Gas führte.

Derzeit sind Einsatzkräfte vor Ort, um die Situation zu kontrollieren und die notwendigen Maßnahmen zur Reparatur der Gasleitungen einzuleiten.

Wie lange die Maßnahmen andauern werden, könne derzeit laut Angaben der Stadtwerke Magdeburg (SWM) aber noch nicht gesagt werden. Mitarbeiter vor Ort würden die Gasleitungen derzeit versiegeln, damit die B 1 wieder einspurig freigegeben werden kann.

Während der Arbeiten bleibt die B 1 für Autofahrer gesperrt. Eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht laut Aussagen von Polizei und Feuerwehr aber nicht.