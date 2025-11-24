In Magdeburg sind zwei Frauen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein Mann gab sich am Sonntag als Nachbar aus und ergaunerte sich so das Bargeld der gutgläubigen Damen.

Als Nachbar ausgegeben! Dieser Dieb ergaunert Geld von zwei Frauen in Magdeburg

Gleich zweimal schlug am Sonntag ein Trickbetrüger in Magdeburg zu.

Magdeburg. – Am Sonntag hat ein Dieb in Magdeburg in der Nähe des Neustädter Sees gleich zweimal mit einem Trickbetrug Bargeld gestohlen, wie die Polizei meldet.

Demnach gab sich der Täter gegen 13.15 Uhr gegenüber einer 61-Jährigen in der Straße Am Seeufer als Nachbar aus. Er habe Bargeld benötigt, um einen Lieferdienst zu bezahlen und habe versprochen, das Geld später zurückzugeben.

Trickbetrüger schlägt zweimal in Magdeburg zu

Die Frau übergab ihm den kleinen, zweistelligen Betrag in bar, so die Polizei weiter. Das Geld habe er nicht zurückgebracht.

Gegen 17 Uhr habe der Täter einer 84-Jährigen im Schrotebogen die gleiche Geschichte aufgetischt. Diesmal habe er auch noch zwei Flaschen Wasser ergaunert.

Zusätzlich nahm er nach Angaben der Polizei in einem unaufmerksamen Moment weiteres Geld aus dem Portemonnaie der Frau.

So wird der Verdächtige beschrieben:

männlich

circa 20 bis 30 Jahre

1,80 bis 1,85 Meter

schlank

Bart

dunkle, lockige Haare

kurze Hose, T-Shirt

"südländischer" Phänotyp

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu dem Beschuldigten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder via E-Revier Anzeige zu melden.