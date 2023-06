Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter haben sich in Magdeburg Zutritt zur Wohnung einer 88-Jährigen verschafft. So soll einer der Betrüger ausgesehen haben.

Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter in Magdeburg: So soll einer der Betrüger ausgesehen haben

Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter haben aus der Wohnung einer 88-Jährigen in Magdeburg einen fünfstelligen Geldbetrag, Schmuck und Münzen gestohlen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Wieder ist eine Frau am Montagnachmittag Opfer falscher Stadtwerke-Mitarbeiter geworden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach gaben sich mehrere Täter gegenüber der 88-jährigen Magdeburgerin als Handwerker der Stadtwerke Magdeburg aus und verlangten Zutritt in die Wohnung der Frau. Einer der Männer soll mit der Seniorin in die Küche gegangen sein, um über die anstehenden Arbeiten zu sprechen und habe dabei die Tür geschlossen. Nach Angaben der Polizei soll daraufhin mindestens ein weiterer Mann die Wohnung der 88-Jährigen in der Dr.-Grosz-Straße unberechtigt betreten haben.

Während der erste mutmaßliche Täter die Magdeburgerin abgelenkt habe, soll der zweite die Wohnung durchsucht, Schubladen geöffnet und Einrichtungsgegenstände und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht haben. Hierbei soll es den Tätern gelungen sein, eine Schmuckschatulle mit Schmuck, einer Münzsammlung und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich zu stehlen.

So soll einer der Täter ausgesehen haben:

- männlich

- 30-35 Jahre alt

- 165-170cm groß

- leicht korpulent

- arabischer Phänotyp

- kurze schwarze Haare – Frisur wie Igelschnitt

- blau-gepunktetes Hemd, weiße Turnschuhe, schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zur Tat oder den Tätern mitteilen können, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 zu melden.

Die Polizei warnt: Gerade ältere Menschen stünden im Fokus der Täter. Aus diesem Grund bitte die Polizei deren Angehörige, präventiv einzuwirken und sie auf derartige Betrugshandlungen aufmerksam zu machen.

So können Sie sich vor Trickdieben schützen:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an.

- Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie sich immer und ohne Ausnahme einen Ausweis vorzeigen.

- Rufen Sie gegebenenfalls bei der vermeintlichen Firma an.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

- Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.