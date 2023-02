Große Menge Geld in Magdeburg bei Autokauf geklaut

In Magdeburg wurde einem Mann bei einem geplanten Autokauf das Geld gestohlen.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, 15. Februar, fand gegen 22 Uhr ein Treffen zwischen einem Magdeburger und einem vermeintlichen privaten Autoverkäufer im Stadtzentrum statt. Sie gingen gemeinsam vom Treffpunkt zum einige hundert Meter entfernten Standort des angeblich zu verkaufenden Autos, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Dabei zeigte der 38-jährige Interessent auf Nachfrage, dass er die vereinbarte Geldsumme im mittleren vierstelligen Bereich bei sich hatte. Der bislang unbekannte Tatverdächtige schnappte sich daraufhin das Bargeld und flüchtete.

Die alarmierte Polizei konnte den nicht mehr finden, leitete jedoch ein Strafverfahren ein. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.