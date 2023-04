Ein Betrunkener hat in der Magdeburger Curiesiedlung sein Messer gegenüber drei Jugendlichen gezogen und gedroht, seinen Hund auf die Kinder zu hetzen.

Messer-Bedrohung in Magdeburg: Betrunkener will Hund auf Kinder hetzen

Ein Betrunkener hat in Magdeburg drei Jugendliche mit einem Messer und seinem Hund bedroht. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Drei Jugendliche sind am Dienstagabend in der Magdeburger Curiesiedlung von einem Mann mit einem Messer und einem Hund bedroht worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach geriet der 33-jährige Hundehalter zuvor auf einem Spielplatz in der Curiesiedlung in Streitigkeiten mit drei Jugendlichen. Er soll damit gedroht haben, den Hund von der Leine zu lassen und zog zudem ein Taschenmesser. Um Hilfe zu bekommen, verständigten die Jugendlichen die Polizei, die den 33-Jährigen kurz darauf einer Kontrolle unterzog.

Betrunkener bedroht Jugendliche mit Messer - Polizei bringt ihn zu Boden

Bei der Durchsuchung nach dem Taschenmesser leistete der Mann offenbar Widerstand, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Eine Messung ergab einen Alkoholwert von 1,24 Promille. Da Zweifel an seiner Eignung als Hundehalter bestünden, werde der Fall zur weiteren Prüfung an das Ordnungsamt weitergeleitet, heißt es von Seiten der Beamten.

Nun muss sich der 33-Jährige als Beschuldigter in mehreren Strafverfahren verantworten.