Gleich mehrere Verbrecher konnten am Sonnabend am Kaiser-Otto-Ring, am Hopfenplatz und in der Kapellenstraße in Magdeburg durch aufmerksame Nachbarn gestoppt werden.

Besonders aufmerksame Nachbarn haben am Kaiser-Otto-Ring, am Hopfenplatz und in der Kapellenstraße in Magdeburg am Sonnabend Einbrüche und Diebstähle verhindert. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Gleich mehrere Verbrechen sind am Sonnabend in Magdeburg durch besonders wachsame Nachbarn vereitelt worden. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach wurde durch einen Nachbarn am frühen Nachmittag ein Mann im Kaiser-Otto-Ring festgestellt, der offenbar Gegenstände von den Terrassen entwendete. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge um einen 43- jährigen Magdeburger, der Diebesgut Technik und zwei Fahrräder gestohlen haben soll. Außerdem beleidigte und bedrohte er die Polizisten.

Daneben soll ein Nachbar am Nachmittag am "Hopfenplatz" auf Einbruchgeräusche aufmerksam geworden sein. Er sah, so die Polizei, zwei Männer, die offenbar über das Fenster ins Haus einsteigen wollten. Als die mutmaßlichen Täter den Zeugen bemerkten, verließen sie den Tatort in einem silberfarbenen Golf mit ausländischen Kennzeichen. Dabei bauten die Männer auf der Flucht einen Unfall, weil sie einem 51-Jährigen die Vorfahrt genommen haben sollen. Im Anschluss entkamen die vermeintlichen Täter. Zeugenhinweise auf die Männer oder das Auto, das zwei große Auspuffrohre und einen Schaden bei der vorderen Stoßstange besessen haben soll, erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0391-5463292.

In einem dritten Fall riefen aufmerksame Beobachter am Abend an, weil ein Mann auf einer Baustelle in der Kapellenstraße gerade im Begriff gewesen sein soll, Kabel zu klauen. Es zeigte sich offenbar, dass der 46 Jahre alte Mann Drogen genommen hatte und mit einem Auto mit zwei Paar gestohlenen Kennzeichen zum Tatort gefahren war.