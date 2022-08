Magdeburg: 14-Jährige sexuell belästigt - Zeugenaufruf der Polizei

In Magdeburg wurde eine 14-Jährige von einem Mann sexuell belästigt.

Magdeburg (vs) - Ein 14-jähriges Mädchen saß auf der Bank der Haltestelle Halberstädter Straße / Braunlager Straße in Magdeburg, als sich ein unbekannter Mann neben sie setzte und sie ansprach. Daraufhin berührte er sie am Knie und fragte nach ihrem Alter.

Die Geschädigte stieg dann in den Bus der Linie 58, wobei der Mann ebenfalls einstieg und sich hinter sie setzte, diesen jedoch an der Haltestelle Werner-Seelenbinder-Straße / Reform verließ. Die Geschädigte begab sich nach Hause und berichtete dort ihren Eltern von dem Vorfall.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Deutscher, 40-60 Jahre alt, 180-185cm groß, sehr dick, dunkelblonde Haare, ungepflegt, Drei-Tage-Bart, graues T- Shirt, lange schwarze Hose.

Hinweise zum Tatverdächtigen bitte an die Polizei Magdeburg unter 0391/ 546 3295