Mann verletzt: Pkw-Fahrer prallt in Magdeburg gegen Hauswand - Ursache unklar 

Magdeburg (vs) - In Magdeburg wurde am Freitag ein 70-jähriger Mann bei einem Verkehrunsfall verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Magdeburger mit seinem Opel auf der Otto-von-Guericke-Straße und kam auf Höhe der Behringstraße aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Er stieß dabei gegen eine Hauswand.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Auto des 70-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst gerufen wurde.

An der Hauswand entstand geringer Sachschaden.