Magdeburg: Beklauter ruft Polizei und wandert in den Knast

Als ein Magdeburger beklaut wird, ruft dieser die Polizei. Die Beamten hatten nach der Überprüfung der Personalien des Beklauten jedoch andere Pläne für ihn - denn er wurde per Haftbefehl gesucht.

Magdeburg (vs) - Ein 34-Jähriger aus Magdeburg, brachte einen Diebstahl gegenüber den Beamten zur Anzeige, so die Polizei. Er gab an, dass Werkzeug aus seinem Rucksack durch unbekannte Täter entwendet wurde.

Außerdem habe es zuvor eine verbale Auseinandersetzung mit einer Personengruppe gegeben. Diese habe sich dann in Richtung des Allee-Centers entfernt. Dann habe er den Verlust des Werkzeugs festgestellt.

Beklauter per Haftbefehl gesucht

Bei der Überprüfung der Personalien des Geschädigten wurde festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Der Haftbefehl wurde vollstreckt, sodass der Geschädigte nach Verkündung durch einen Richter, folglich in eine JVA eingeliefert werden konnte.