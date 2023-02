In Magdeburg sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Frau soll ein fremdes Kind in einer Straßenbahn geschlagen haben.

In einer derartigen Straßenbahn soll eine Frau in Magdeburg ein fremdes Kind geschlagen haben.

Magdeburg (vs) - Bereits am 26. September 2022 soll gegen 16 Uhr eine bislang unbekannte Tatverdächtige ein fremdes Kind in einer Straßenbahn geschlagen haben. Am Breiten Weg in Magdeburg gelang es einer Zeugin, die Tatverdächtige außerhalb der Straßenbahn zu fotografieren.

"Wer kennt diese Frau", fragt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Diese Frau steht im Verdacht, ein fremdes Kind in Magdeburg geschlagen zu haben. Foto: Polizei

Wer Hinweise zur abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.