Mann bedroht in Magdeburg Hausbewohnerin mit Schusswaffe

In der Magdeburger Innenstadt gerieten zwei Personen in einen Streit. Daraufhin zog er eine Schusswaffe.

In Magdeburg soll ein Mann eine Hausbewohnerin mit einer Waffe bedroht haben.

Magdeburg (vs) - Laut Polizei kam es in einem Mehrfamilienhaus am Magdeburger Moritzplatz zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern verschiedener Wohnungen. Der spätere Beschuldigte soll dann eine Schusswaffe aus dem Fenster gehalten und diese womöglich abgefeuert haben.

Bei Eintreffen der Beamten flüchtete der Beschuldigte mit einem Audi in Richtung Innenstadt. Im Bereich des Universitätsplatzes konnte kurz darauf das Auto gesichtet und gestoppt werden.

Der Beschuldigte verließ nach Aufforderung der Beamten das Fahrzeug und wurde festgenommen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten im Fahrzeug eine Gasdruckwaffe auffinden und sicherstellen.

Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der 30-jährige rumänische Staatsbürger aus Magdeburg zunächst ins Polizeirevier verbracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er entlassen.