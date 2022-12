Mann schlägt Frau in Magdeburg- Polizei sucht Zeugen

Ein Mann soll in Magdeburg mehrfach eine Frau geschlagen haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Die Polizei sucht in Magdeburg nach einem mutmaßlichen Frauenschläger.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, 22. Dezember, beobachtete ein 42-jähriger Mann aus Magdeburg, wie ein bislang unbekannter Mann gegen 22.20 Uhr mehrfach eine Frau in der Hans-Grundig-Straße schlug.

Der 42-jährige Mann beobachtete, wie der unbekannte Täter einer Frau in der Hans-Grundig-Straße mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Vorab sollen sich beide bereits verbal gestritten haben. Nach dem Angriff gingen sowohl der unbekannte Mann als auch die bislang unbekannte Geschädigte getrennte Wege.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger Mann:

- rot-schwarze Jacke

- Glatze

- Ziegenbart

- schwarze Hose

- führte eine ALDI Tüte mit sich

Geschädigte Frau:

- ca. 160cm groß

- ca. 20-30 Jahre alt

- dunkle Haare

- schwarze Jacke

- weiße Mütze

- ost-europäisches Erscheinungsbild

- führte einen grauen Koffer mit sich

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben und mögliche Hinweise zum Tathergang geben können. Ebenso wird auch die unbekannte geschädigte junge Frau gesucht, welche am Donnerstagabend angegriffen wurde. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.