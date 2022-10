Zeugenaufruf nach Raub in Magdeburg

In Magdeburg wurde ein 66-Jähriger ausgeraubt. Die Polizei bittet um Hilfe.

Ein 66-Jähriger wurde in Magdeburg beraubt. Die Polizei bittet um Hilfe.

Magdeburg (vs) - Am Sonntag, dem 23.10.2022, kam es laut Polizei in Magdeburg gegen 01:30 Uhr zu einem Raub. Ein 66-Jähriger befand sich im „Lemsdorfer Weg“, als er zunächst von drei dunkel bekleideten Tätern im Alter von ca. 30 Jahren festgehalten wurde. Ihm wurde die Geldbörse entwendet.

Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in Richtung „Halberstädter Straße“. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.