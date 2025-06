In Magdeburg hat die Feuerwehr eine Bootsbesatzung mit Hund retten müssen. Die Insassen waren vom Ufer abgetrieben worden und konnten sich nicht mehr selbst helfen.

Boote mit Hunden in Seenot: Feuerwehr rettet Besatzung von See in Magdeburg

Die Feuerwehr in Magdeburg musste die Besatzung zweiter Boote von einem See retten.

Magdeburg - Die Magdeburger Feuerwehr hat mehrere Personen und Hunde aus einer Notlage vom Neustädter See retten müssen. Laut einer Sprecherin der Feuerwehr erreichte die Einsatzkräfte kurz nach dem Einsatz an einer brennenden Schule in Magdeburg von der Leitstelle ein weiterer Notruf.

Demnach waren zwei Personen gemeinsam mit zwei Hunden in Schlauchbooten auf dem Neustädter See unterwegs, als sie durch aufkommende Windböen vom Ufer abgetrieben wurden. Selbstständig schafften sie es laut der Sprecherin zwar bis einige Meter vor das Ufer zurück, blieben dann aber im Schilfgürtel hängen und konnten sich aus eigener Kraft nicht mehr an Land retten. Die Betroffenen alarmierten daraufhin selbst die Rettungskräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr Rothensee traf als erste Einheit am Einsatzort ein und rettete die beiden Personen und ihre Hunde mit einem Feuerwehr-Boot aus der Notlage. Auch die beiden Schlauchboote der Betroffenen wurden danach durch die Feuerwehr an Land geholt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch ein Löschfahrzeug der Feuerwache Nord der Berufsfeuerwehr Magdeburg.

Der Rettungsdienst untersuchte die Betroffenen vor Ort, ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.