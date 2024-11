Im Keller eines Wohnhauses in der Charlottenstraße in Magdeburg ist ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen schlugen der Feuerwehr bereits Flammen entgegen.

Brand in Magdeburg: Aus Keller in Charlottenstraße schlagen Flammen

Bei einem Kellerbrand in der Charlottenstraße in Magdeburg ist ein Schaden von rund 35.000 Euro entstanden.

Magdeburg. - Im Keller eines Wohnhauses in der Charlottenstraße in Magdeburg ist in der Nacht zu Donnerstag kurz nach 1 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen kurz nach Mitternacht Flammen aus den Kellerfenstern und drohten, sich in das Treppenhaus zu verbreiten. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Treppenhaus.

Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache.