In Magdeburg ist am Sonntagnachmittag im Stadtteil Neustädter Feld ein Feuer in einem Wohnblock ausgebrochen. Vier Menschen wurden von der Feuerwehr gerettet, eine Person kam verletzt ins Krankenhaus.

Kellerbrand in Magdeburg! Mehrere Verletzte und hoher Schaden im Neustädter Feld

Im Neustädter Feld in Magdeburg hat am Sonntag ein Keller gebrannt.

Magdeburg. – Am Sonntagnachmittag ist in einem Wohnblock im Neustädter Feld in Magdeburg ein Feuer im Keller ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilt.

Vier Personen seien gerettet worden, acht hätten das Gebäude selbstständig verlassen können. Beim Löschen sei ein Feuerwehrmann verletzt worden.

Brand in Magdeburg: Warmwasserversorgung unterbrochen

Auch einer der geretteten Bewohner wurde bei dem Einsatz am Sonntagnachmittag verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Brandschaden beträgt den Angaben zufolge etwa 100.000 Euro. Zudem wurde die Warmwasserversorgung des gesamten Wohnblocks unterbrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.