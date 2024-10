In Magdeburg hat eine Gartenlaube gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Gartenlaube nahe Maybachstraße in Flammen: Feuerwehr auch wegen Rauch im Einsatz

Brand in Magdeburg

In Magdeburg hat eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage gebrannt.

Magdeburg. - Am Montag hat eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Maybachstraße gebrannt. Durch die Feuerwehr seien die Flammen und der schon von Weitem sichtbare Rauch bekämpft worden.

Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Grundstücke und Gebäude sei erfolgreich verhindert werden können, heißt es. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, so die Stadt Magdeburg.

Im Einsatz war den Angaben nach der Löschzug Nord der Feuerwehr Magdeburg. In diesem Zusammenhang appelliert die Magdeburger Feuerwehr, besondere Vorsicht und Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Feuer in Gartenanlagen walten zu lassen.