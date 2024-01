Polizisten wollten in Magdeburg einen Haftbefehl vollstrecken. Der gesuchte 49-Jährige flippte aus und zündete seine eigenen Möbel an.

In Magdeburg hat sich ein Mann in seiner Wohnung verbarrikadiert und dort Feuer gelegt, so die Polizei.

Magdeburg/DUR. - Zivilfahnder der Magdeburger Polizei wollten am Freitag, 5. Januar, gegen 7 Uhr im Ortsteil Nordwest einen Haftbefehl vollstrecken. Dieser lag gegen einen 49-Jährigen vor, der wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe im oberen dreistelligen Bereich verurteilt worden war.

Nachdem der 49-Jährige bemerkt hatte, dass sich Polizeibeamte im Mehrfamilienhaus vor seiner Wohnungstür befanden, verbarrikadierte er sich in seiner Wohnung und zündete im weiteren Verlauf mehrere Möbelstücke an, sodass ein Brand entflammte. Die Polizeibeamten verschafften sich nach Ertönen des Rauchmelders Zutritt zur Wohnung und verhinderten durch das sofortige Löschen ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Möbelstücke oder die komplette Wohnung.

Magdeburger Polizisten löschen Brand und überwältigen gesuchten Mann

Schließlich überwältigten sie den 49-Jährigen und übergaben ihn an die Justiz, da er nicht in der Lage war, die Geldstrafe zu bezahlen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Jetzt verbüßt er eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe und muss sich zudem als Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung verantworten.