Mehrfamilienhaus in Flammen: Feuer bricht im Keller aus - Das ist bekannt

Brand in Magdeburg

Magdeburg/DUR. - In Magdeburg hat die Polizei nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus die Ermittlungen aufgenommen.

Das Feuer in dem Wohnhaus war nach Angaben der Polizei in der Hans-Grundig-Straße am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr habe den Brand im Keller schnell lokalisieren und löschen können.

Zu dem Zeitpunkt hätten bereits mehrere Anwohner aufgrund der starken Rauchentwicklung das Gebäude verlassen, heißt es weiter.

Am Montag habe die Polizei dann Spuren am möglichen Tatort gesichert. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.