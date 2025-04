Von VS

Von VS

In einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Norden ist in der Nacht zum Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Die Mieter mussten evakuiert werden. Das sind die ersten Erkenntnisse zur Brandursache.

Brand in Magdeburger Mehrfamilienhaus: Mieter evakuiert

In einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Norden ist ein Feuer ausgebrochen. Die Mieter mussten evakuiert werden.

Magdeburg. - In einem Mehrfamilienhaus im Neustädter Feld in Magdeburg ist in der Nacht zum Sonnabend gegen 01.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand an einem Stromverteilerschrank aus. Von dort aus zog der Rauch durch die Kabelschächte und das Treppenhaus in die Wohnungen der Mieter, wodurch diese evakuiert werden mussten.

Das Haus ist derzeitig nicht bewohnbar und wurde versiegelt. Laut Angaben der Feuerwehr beläuft sich der Schaden auf circa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.