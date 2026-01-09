In der Sudenburger Straße in Magdeburg ist in der Nacht zu Freitag ein Auto in Brand geraten. Durch die Flammen wurde neben einem weiteren Auto auch ein Haus beschädigt.

Pkw-Brand in der Sudenburger Straße! Mehrere Fahrzeuge und Haus beschädigt

Der Brand in der Sudenburger Straße in Magdeburg beschädigte mehrere Fahrzeuge und ein Haus.

Magdeburg. – In der Sudenburger Straße in Magdeburg ist in der Nacht zu Freitag ein Pkw in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 3.15 Uhr über das brennende Fahrzeug informiert.

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr habe der Pkw bereits lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr habe direkt mit den Löscharbeiten begonnen.

Autos brennen in Magdeburg: Auch Haus wird beschädigt

Laut Polizei konnte jedoch nicht verhindert werden, dass die Flammen auf ein weiteres Auto übergriffen und dieses im Heckbereich beschädigten. Zudem sei infolge der Rußentwicklung auch ein benachbartes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten habe die Polizei Spuren gesichert. Parallel dazu seien Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen worden. Nach aktuellem Stand könne Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden werde derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts sucht das Polizeirevier Magdeburg nun nach Zeugen.

Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder online über das E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt entgegen.