In Magdeburg retteten sich am Montagabend mehrere Personen aus einem brennenden Gebäude, bevor die Feuerwehr eintraf. Eine Person verletzte sich bei einem Sprung aus dem Obergeschoss.

Wohnungsbrand in Magdeburg! Person rettet sich mit Sprung aus dem Fenster vor Feuer

Bei einem Wohnungsbrand in Magdeburg verletzte sich eine Person bei einem Sprung aus einer Wohnung.

Magdeburg. - Am Montagabend sind bei einem Wohnungsbrand in Magdeburg mehrere Personen verletzt worden, so die Feuerwehr.

Demnach wurde die Feuerwehr gegen 22.15 Uhr alarmiert. Bei der Ankunft seien bereits viele Bewohner des Hauses in der Umfassungsstraße in der Neuen Neustadt vor dem Gebäude gewesen.

Eine Person habe sich bei einem Rettungssprung aus dem Obergeschoss schwer verletzt, hieß es weiter. Nach Angaben der Feuerwehr musste eine andere Person aufgrund einer Rauchvergiftung und Brandverletzungen in ein Klinikum gebracht werden. Weitere Personen seien vor Ort betreut worden.

Die Höhe des Schadens wird von der Feuerwehr auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Neben der Berufsfeuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr Rothensee, das DRK und ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.