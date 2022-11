Auto in Magdeburg angezündet - Polizei sucht nach Zeugen

Am Samstag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Arnold-Zweig-Straße in Magdeburg. Ein brennendes Fahrzeug wurde der Polizei gemeldet.

Magdeburg (vs) - Am Samstag zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde der Polizei Magdeburg der Brand eines VW Polo in der Arnold-Zweig-Straße gemeldet. Daraufhin wurde das Feuer durch die Feuerwehr Magdeburg gelöscht, so das Polizeirevier in einer Mitteilung.

Laut Polizei kann Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, welches durch die Kriminalpolizei geführt wird, heißt es weiter vom Polizeirevier.

Der Schaden am Fahrzeug werde durch die Feuerwehr auf 2.000 Euro bis 3.000 Euro geschätzt. Zeugen können sich bei der zuständigen Polizeidienststelle persönlich, telefonisch (0391 / 546-3295) oder online melden.