Feuerteufel in Magdeburg zündet mehrere Müllcontainer an - Zeugen gesucht

Am 3. August brannten mehrere Müllcontainer in der Rothenseer Straße. Die Magdeburger Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 3. August 2022 wurde die Polizei in Magdeburg über einen Brand informiert.

Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Polizei wurde in der Nacht zum Mittwoch gegen 0:20 Uhr über einen Brand von circa 20 Müllcontainer informiert. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer umgehend gelöscht werden.

Laut Polizei beläuft sich die Schadenshöhe auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Eine unbekannte Personengruppe soll dabei beobachtet worden sein, wie sie sich in der Nacht von dem Brandort entfernten.

Die Polizei sucht Zeugen, welche sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.