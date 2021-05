Brandstifter unterwegs? Wieder brennt eine Laube in einer Magdeburger Kleingartenanlage

Magdeburg – Kurz vor 20 Uhr am Mittwochabend wurde die Magdeburger Berufsfeuerwehr in den kleinen Stadtmarsch gerufen. Eine leere Gartenlaube stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand.

Viel retten konnte die Feuerwehr nicht mehr. Die Laube brannte vollständig aus. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte der Löschtrupp verhindern. Die schwarze Rauchsäule war mehrere Kilometer sichtbar.

Nach ersten Schätzungen der Einsatzleitung entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Es brannte in den vergangenen Wochen zum widerholten Male in dieser Kleingartenanlage. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.