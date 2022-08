Magdeburg: Schäden durch brennenden Sperrmüll im Stadtteil Neue Neustadt

In der Lübecker Straße in Magdeburg ist ein Sperrmüllhaufen angezündet worden. Das Feuer beschädigte mehrere Fenster eines Mehrfamilienhauses. Der mutmaßliche Täter konnte gestellt werden.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, dem 11. August 2022 kam es gegen 1:00 Uhr in den Morgenstunden zu einer schweren Brandstiftung im Bereich der Lübecker Straße in Magdeburg. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein 48-jähriger Magdeburger dabei beobachtet, wie er einen Sperrmüllhaufen vor einem Mehrfamilienhaus in der Lübecker Straße in Brand gesetzt hat. Durch das Feuer wurden vier Fenster, von den im Erdgeschoss befindlichen Räumlichkeiten, beschädigt. Verletzt wurde bei dem Band niemand. Die Feuerwehr konnte den brennenden Sperrmüllhaufen vollständig löschen.

Durch eine Täterbeschreibung von mehreren Zeugen wurde ein Tatverdächtiger in der Nähe des Geschehens angetroffen und durch die Polizei angesprochen. Der 48-jährige Magdeburger war verbal aggressiv und stritt die Tat vorerst ab. Nachdem die Beamten Brennmaterialien in seiner Brieftasche auffinden konnten, verweigerte der Magdeburger weitere Aussagen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatanwaltschaft wurde der 48-Jährige vorläufig festgenommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich um eine schwere Brandstiftung handeln könnte. Die Polizei sicherte Spuren, welche sich in der Auswertung befinden. Des Weiteren wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.