Razzia in Magdeburg: Polizei findet kiloweise Drogen - Zwei Verhaftungen

Bei einer Razzia in Magdeburg sind kiloweise Drogen entdeckt worden.

Magdeburg.- Die Polizei hat am Sonntagabend, 1. Juni, bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Braunschweiger Straße in Magdeburg kiloweise Cannabis, weitere Drogen und Bargeld gefunden, wie die Polizei erst jetzt meldet.

Demnach kam es zu der Razzia, nachdem Polizisten zuvor bereits Cannabis, Bargeld und weitere Drogen bei dem 37 Jahre alten Wohnungsinhaber gefunden wurden.

Außerdem hätten sich bei der Durchsuchung Hinweise auf einen 43 Jahre alten Mann ergeben, dessen Wohnung ebenfalls einer Razzia unterzogen wurde. Dort seien weiteres Cannabis im mittleren ein- bis geringen zweistelligen Kilobereich und Bargeld gefunden worden, so die Beamten weiter.

Die beiden Männer seien vorläufig festgenommen und bereits am Montag aus der Haft entlassen worden. Die Ermittlungen dauern offenbar an.