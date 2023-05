Polizisten sind auf dem Breiten Weg in Magdeburg von zwei Männern angegriffen worden. Das ist zu dem Vorfall bekannt.

Angriff auf Polizisten in Magdeburg: Männer prügeln erst auf sich, dann auf Beamte ein

Magdeburg (vs) - Einem Übergriff auf sie selbst sahen sich plötzlich zwei Beamte am frühen Sonntagmorgen bei ihrem Einsatz vor einem Lokal im Breiten Weg in Magdeburg ausgesetzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach schlugen zunächst zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren aufeinander ein und mussten durch die eintreffenden Polizeibeamten voneinander getrennt werden. Plötzlich soll einer der Männer einen Polizisten mit Tritten angegriffen haben. Daraufhin wurde der Täter offenbar zu Boden gebracht und gefesselt.

Kurz darauf griff allem Anschein nach auch der zweite Mann die Beamten mit Schlägen und Tritten an, sodass auch er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Beide Männer erhielten einen Platzverweis und eine Anzeige, sind aber auf freiem Fuß.