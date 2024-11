Am Donnerstag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr am Breiten Weg. Mitarbeiter der Postbankfiliale klagten über einen stark beißenden Geruch. Was die Einsatzkräfte vorfanden.

Buttersäure-Anschlag in Magdeburg: Großeinsatz am Breiten Weg

Großeinsatz von Feuerwehr und Katstrophenschutz in der Postbankfiliale am Magdeburger Justizzentrum.

Magdeburg. Aufruhr am Breiten Weg. Am Donnerstag kam es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Katastrophenschutz in der Postbankfiliale am Justizzentrum. Wie Einsatzleiter Jens Bindhack mitteilte, sei die Feuerwehr von Mitarbeitern der Postbankfiliale wegen "eines stark beißenden Geruchs" alarmiert worden. Diese klagten über Kopfschmerzen und tränende Augen.