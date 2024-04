Magdeburg/DUR. - In einen Wohnwagen des "Circus Maximus" ist am späten Samstagnachmittag in der Salbker Chaussee in Magdeburg eingebrochen worden, wie die Polizei meldet.

Demnach gelang es den Tätern, während einer Vorstellung über ein Fenster in einen Wohnwagen des „Circus Maximus“ einzubrechen. Im Wohnwagen hätten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht und Schmuck und Bargeld im Wert von Zehntausenden Euro erbeutet.

Nun bittet die Polizei um Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 0391/5463295.