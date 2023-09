Auf dem Magdeburger Ring staut es sich derzeit nach einem Unfall in Höhe der Wiener Straße.

Achtung in Magdeburg! Unfall und Sperrung auf B71 am Magdeburger Ring

Auf dem Magdeburger Ring hat es in Höhe Wiener Straße einen Unfall gegeben. Dort ist die Fahrbahn gesperrt und es staut sich. Symbolbild:

B71/Magdeburger Ring (vs) - Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmorgen auf der B71 in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach hat es einen Crash auf dem Magdeburger Ring in Höhe Wiener Straße gegeben. Betroffen sein sollen alle Fahrstreifen.

Die Fahrbahn ist gesperrt.

Ortskundige Autofahrer werden aktuell gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.