Zu einem Unfall mit sechs Verletzten ist es am Montagmorgen auf der Bundesstraße B71 am Magdeburger Ring kurz vor der Abfahrt Albert-Vater-Straße in Richtung stadteinwärts gekommen. Der Grund offenbar: der zu geringe Sicherheitsabstand.

Magdeburg (us) - Auf der B71 am Magdeburger Ring ist es am Montagmorgen in Magdeburg kurz vor dem Abzweig zur Albert-Vater-Straße zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach bestand die mutmaßliche Unfallursache aus zu geringen Sicherheitsabständen. Sechs Insassen sollen dabei leicht und einer schwer verletzt worden sein. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem Stau und einer zeitweiligen Vollsperrung der Strecke.

Weiterführende Ermittlungen zur Unfallursache dauern anscheinend an.