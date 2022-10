Nach Unfall in Magdeburg: Vollsperrung auf Gustav-Ricker-Straße

Nach einem Unfall auf der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg gibt es derzeit eine Vollsperrung.

In der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg hat es gekracht. Seitdem ist die Straße im Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Unfall ist es in Magdeburg in der Gustav-Ricker-Straße gekommen. Dies teilt das Onlineportal Verkehrsinformation.de mit.

Demnach hat es auf Höhe Till-Eulenspiegel-Ring gekracht. Von dem Unfall betroffen seien alle Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen, heißt es. Der Kreuzungsbereich sei derzeit komplett gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden laut dem Internetportal gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.