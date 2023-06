Der Einsatz eines Polizeihubschraubers über der Neuen Neustadt in Magdeburg hat am Sonntag (11. Juni 2023) für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt hat die Polizei konkretisiert, warum er im Einsatz war.

Der Hubschrauber der Polizei. Am Sonntag (11. Juni 2023) war er über der Neuen Neustdt in Magdeburg im Einsatz.

Magdeburg - Ein Polizeihubschrauber kreiste am Nachmittag des 11. Juni über Magdeburgs Stadtteil Neue Neustadt und sorgte damit für Aufsehen. Bei einer ersten Nachfrage bei der Polizei hielten sich die Beamten noch einigermaßen bedeckt. Aus ermittlungstaktischen Gründen sollte noch nicht mehr preisgegeben werden.

Eine erneute Nachfrage am Montag (12. Juni 2023) brachte etwas mehr Licht ins Dunkel. Am frühen Sonntagnachmittag war es in der Nähe des Neustädter Friedhofs zu einem Diebstahl aus einem Auto gekommen, erklärte ein Polizeisprecher. Von den Tätern gab es eine Personenbeschreibung, woraufhin mehrere Streifenwagen im Umfeld nach den Tätern suchten. Zu ihrer Unterstützung war der Polizeihubschrauber angefordert worden, um auch aus der Luft nach den zu Fuß geflüchteten Tätern Ausschau zu halten. Die Täter konnten jedoch nicht erwischt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Erst vor wenigen Tagen war der Polizeihubschrauber auf der Suche nach zwei Tankstellenräubern ebenso in Magdeburg im Einsatz gewesen. Am 8. Juni war die Q1-Tankstelle an der Großen Diesdorfer Straße in Stadtfeld überfallen worden.