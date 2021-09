Demonstration am Freitag: Hier können in Magdeburg kurzfristige Sperrungen und Verkehrsbehinderungen auftreten

Aufgrund mehrerer versammlungsrechtlicher Aktionen kann es am Freitag, den 24. September 2021, im Stadtgebiet von Magdeburg zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Magdeburg (vs) - Aufgrund mehrerer versammlungsrechtlicher Aktionen kann es am Freitag, den 24. September 2021, ab den Nachmittagsstunden bis in die späten Abendstunden im Stadtgebiet von Magdeburg zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es ist mit kurzfristigen, temporären Straßensperrungen zu rechnen.

Von den Verkehrsmaßnahmen werden vorrangig die Stadtteile Altstadt, Buckau, Leipziger Straße, Lemsdorf, Sudenburg sowie Stadtfeld West und insbesondere der Bereich um den Domplatz betroffen sein, da sich die Versammlungen in Form von Aufzügen durch die Stadt bewegen werden. Die Polizei wird zur Absicherung der versammlungsrechtlichen Aktionen im Einsatz sein.