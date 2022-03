Demos in Magdeburg: Autokorso und "Spaziergang" gegen Corona-Politik

Wieder demonstrierten hunderte Menschen in Magdeburg gegen die Corona-Politik. An diesem Montag gab es neben dem "Spaziergang" auch einen Autokorso.

Am Hasselbachplatz in Magdeburg begegneten sich Autokorso und Corona-"Spaziergang".

Magdeburg - Wie in den vergangenen Wochen demonstrieren am Montag, 7. März 2022, mehrere hundert Menschen in Magdeburg gegen die Corona-Politik. Allerdings gab es dieses Mal auch einen Autokorso mit demselben Thema.