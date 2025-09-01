In Magdeburg ist ein versuchter Ladendiebstahl eskaliert. Ein 35-Jähriger wollte mehrere Getränke stehlen, schlug dann einen Zeugen ins Gesicht, nachdem er ertappt wurde.

Ein Mann schlug nach einem gescheiterten Diebstahlversuch einen Zeugen und beleidigte ihn.

Magdeburg. - Am Sonntagabend ist ein Dieb am Bahnhof in Magdeburg auf frischer Tat ertappt worden und hat einen Zeugen beleidigt und ihm ins Gesicht geschlagen, so die Polizei.

Gegen 17.52 Uhr sei der 35-jährige Dieb am Bahnhof in Magdeburg beim Stehlen von mehreren Getränken erwischt worden. Eine Mitarbeiterin habe den Mann angesprochen und ihn aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Erst als die Mitarbeiterin die Polizei rufen wollte, zeigte der Dieb seine Beute, wie die Polizei mitteilt.

Eine dazu gerufene Streife habe beim Eintreffen gesehen, wie der Mann einen Zeugen geschubst, beleidigt und ins Gesicht geschlagen habe. Ein Alkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab nach Angaben der Polizei 2,26 Promille.