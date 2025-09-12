In Magdeburg sind am Freitagmorgen mehrere Personen von einem unbekannten Täter bestohlen worden. Der Mann ist derzeit flüchtig.

Am frühen Morgen! Unbekannter Täter klaut in Magdeburg Handys und Handtaschen

In Magdeburg entwendete ein bislang unbekannter Täter am Morgen Handys und Handtaschen.

Magdeburg. – Am Freitagmorgen sind im Stadtgebiet von Magdeburg mehrere Raubstraftaten verübt worden, wie die Polizei meldet.

Ein bislang unbekannter Täter habe den vier Geschädigten jeweils das Handy oder die Handtasche gewaltsam entrissen. Anschließend sei er geflüchtet. Die Taten wurden im Zeitraum von 6 bis 8 Uhr verübt, so die Polizei.

Raub am Morgen in Magdeburg: Vierfacher Täter weiter flüchtig

Die Taten seien im nördlichen Innenstadtbereich vom Nordpark bis zum Ulrichplatz geschehen. Beamte und ein Polizeihubschrauber hätten den Täter nicht ausfindig machen können.

So wird der Täter beschrieben:

männlich

dunkle Kleidung

nordafrikanischer Phänotyp

20 bis 25 Jahre

schlanke Statur

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.