Dieb klaut Alkohol aus Magdeburger Geschäft - 21-Jähriger verfolgt ihn und bricht sich mehrere Zähne

Ein 31-jähriger Mann entwendete am Donnerstagnachmittag mehrere Flaschen Alkohol aus einem Lebensmittelgeschäft in der Schönebecker Straße in Magdeburg. Ein couragierter 21-Jähriger wollte den flüchtenden Dieb aufhalten - dabei stürzte der junge Mann und verletzte sich an den Zähnen.