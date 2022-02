Diebe stehlen gewaltsam Schmuck aus Juweliergeschäft in Magdeburg

Täter dringen am Dienstag, den 1. Februar 2022, gewaltsam in ein Juweliergeschäft in Magdeburg ein. Die Einbrecher sind flüchtig. Der Schaden ist hoch.

Magdeburg (vs) - Am frühen Morgen des 1. Februars 2022 erhielt die Magdeburger Polizei gegen 4.00 Uhr die Meldung, dass in einem Juweliergeschäft in der Lübecker Straße in Magdeburg der Einbruchsalarm ausgelöst wurde.

Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Anwohner, wie unbekannte Täter gewaltsam die Tür des Geschäftes einschlugen und die Alarmanlage ertönte. Daraufhin informierte der Anwohner die Polizei, welche kurz darauf am Juweliergeschäft eintraf. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt.

Anschließend entwendeten sie den in den Auslagen im Schaufenster befindlichen Schmuck. Kurz darauf flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich. Die Spurensuche und -sicherung wurde durch die Kriminaltechnik übernommen. Die Ermittlungen dauern an.