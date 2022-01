Diebische Elstern: Erneut Katalysatoren in Magdeburg gestohlen

Am Mittwoch (26. Januar) wurden durch eine Polizeistreife zwei parkende Fahrzeuge in der Ziolkowskistraße festgestellt, bei denen augenscheinlich die Auspuffanlagen rechtswidrig entfernt wurden.

Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Polizeibeamten stellten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Mittwoch, den 26. Januar 2022 gegen 11.00 Uhr einen geparkten Pkw Opel fest, an welchem augenscheinlich die Auspuffanlage defekt war. Bei näherer Betrachtung des Fahrzeuges und der Auspuffanlage, konnte festgestellt werden, dass unbekannte Täter den Katalysator des Opels entfernt hatten.

In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten noch einen VW Polo feststellen, bei dem ebenfalls der Katalysator entfernt wurde. Zur Spurensuche und –sicherung wurde die Kriminaltechnik zum Einsatz gebracht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.