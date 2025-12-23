Ein 41-Jähriger ist in einem Magdeburger Baumarkt beim Diebstahl ertappt worden. Die Handschellen klickten jedoch aus einem anderen Grund.

Ladendieb in Magdeburg erwischt – Doch Handschellen klicken aus anderem Grund

Ein Ladendieb in Magdeburg wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Magdeburg. – Ein Ladendieb ist in einem Baumarkt im Magdeburger Ortsteil Sudenburg am Montag auf frischer Tat ertappt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte der 41-Jährige mehrere Waren in seinen Rucksack gepackt und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Ein Ladendieb sei jedoch auf den Mann aufmerksam geworden und habe ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Gegen Ladendieb liegt Haftbefehl vor

Dabei habe er bei dem Tatverdächtigen ein griffbereites Teppichmesser in der Hosentasche wahrgenommen. Dieses sei durch die eintreffenden Polizisten sichergestellt worden.

Bei der Überprüfung der Personalien des Verdächtigen stellte sich zudem heraus, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, so die Polizei. Er sei daraufhin vorläufig festgenommen worden.