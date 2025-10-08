Ein 40-Jähriger ist im Magdeburger Hauptbahnhof am Dienstag gleich mehrfach negativ aufgefallen. Zunächst wurde er wegen Ladendiebstahls aufgegriffen. Doch das war längst nicht alles.

Stark betrunkener Ladendieb zeigt im Magdeburger Hauptbahnhof seinen Penis

Ein Exhibitionist hat in Magdeburg sein Unwesen getrieben.

Magdeburg. – Ein 40-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen in mehreren Fällen die Bundespolizei im Magdeburger Hauptbahnhof auf den Plan gerufen.

Demnach sei der Mann zunächst in einem Lebensmittelgeschäft auffällig geworden. Dort habe er eine Flasche Wodka gestohlen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts habe den Diebstahl beobachtet und sei dem Tatverdächtigen in die Haupthalle gefolgt.

Betrunkener Ladendieb beleidigt Polizisten

Dort, so die Polizei, sei es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen, woraufhin der 40-Jährige die Wodkaflasche zu Boden warf.

Als Bundespolizisten eintrafen, habe der Ladendieb aggressiv reagiert und ihnen den Mittelfinger gezeigt. Daraufhin wurde der Mann auf das Revier gebracht.

Dort sei ein Atemalkoholtest durchgeführt worden. Dieser habe einen Wert von 1,74 Promille angezeigt. Zudem stellte sich beim Feststellen der Personalien heraus, dass gegen den Mann bereits ein Hausverbot für den Magdeburger Hauptbahnhof besteht, so die Polizei weiter.

Mann zeigt seinen Penis auf dem Magdeburger Bahnhofsvorplatz

Nach den polizeilichen Maßnahmen sei der Mann wieder entlassen wurden, doch seine Begegnungen mit der Polizei waren damit noch nicht vorbei.

Denn kurz darauf wurde die Polizei erneut informiert: Der 40-Jährige habe sich auf dem Bahnhofsvorplatz die Hose heruntergezogen und sich somit entblößt.

Nun erwarten ihn mehrere Anzeigen: wegen Diebstahls, Beleidigung, Hausfriedensbruchs sowie exhibitionistischer Handlungen.