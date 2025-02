Diebstahl in Magdeburg

Die Polizei sucht in Magdeburg nach einem Mann, der im Oktober 2024 eine Geldbörse gestohlen haben soll.

Bereits am 18. Oktober kam es laut Polizei zum Diebstahl der versehentlich zurückgelassenen Geldbörse in einem Supermarkt in der Neuen Neustadt.

Der mutmaßliche Täter wurde von Überwachungskameras erfasst. Mit diesen Bildern versucht die Polizei nun, den Mann zu identifizieren.

Dieser Mann wird verdächtigt, im Oktober 2024 eine Geldbörse gestohlen zu haben. Foto Polizeiinspektion Magdeburg

Die Polizei nimmt Hinweise zur Identität der abgebildeten Person unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.