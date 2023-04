Am Fuchsberg in Magdeburg kam es am Karfreitag zu einem Großdiebstahl. Die Polizei fahndet und sucht händeringend nach Zeugen.

Magdeburg (vs) - Diebe sind am Freitag, 7. April, in eine Firma Am Fuchsberg in Magdeburg eingedrungen und haben Bauteile und Werkzeuge entwendet. Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, soll dabei ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden sein.

Insgesamt sollen 12 Tonnen an Waren entwendet worden sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Diebe dafür mit einem Lkw auf den Hinterhof der Firma fuhren, um die Waren zu verladen. Von Seiten der Polizei heißt es, dass die Beamten am Tatort Spuren sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen haben.

Zeugen, die während dieser Zeit in der Nähe des Tatorts waren und etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Magdeburg unter der Rufnummer 0391/5463295 zu wenden.