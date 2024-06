Ein älterer Mann soll eine versehentlich liegengelassene Geldbörse aus einer Bank in der Magdeburger Innenstadt gestohlen haben. So sieht der mutmaßliche Täter aus.

Diebstahl in Magdeburg

Die Polizei in Magdeburg ist auf der Suche nach einem Dieb.

Magdeburg/DUR. - Bereits am 13. Dezember 2023 ist es in einer Bankfiliale in der Magdeburger Innenstadt zu einem Diebstahl gekommen. Dabei entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine versehentlich liegengelassene Geldbörse mit wertvollem Inhalt, wie es von der Polizei heißt.

So sieht der Tatverdächtige in Magdeburg aus. Er soll eine Geldbörse entwendet haben. Foto: Polizei Magdeburg

Nun werde anhand von Überwachungsaufzeichnungen nach dem Tatverdächtigen gefahndet.

Die Polizei Magdeburg nimmt unter den Stichwörtern "Diebstahl Geldbörse" Hinweise zur Identität der abgebildeten Person unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.