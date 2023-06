Das hören die Polizisten in Magdeburg nicht jeden Tag: Hühner samt Hühnerstall sind in Alt Westerhüsen, einem Stadtteil von Magdeburg, gestohlen worden. Der Fall gibt den Beamten Rätsel auf. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem dreisten Diebstahl ist es am Wochenende vom 24. Juni bis Montagmorgen, 26. Juni, in Alt Westerhüsen in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach haben Diebe eine Gartenlaube hinter einem Mehrfamilienhaus in Alt Westerhüsen mit Gewalt aufgebrochen und nicht nur Werkzeuge und einen Gasgrill geklaut. Offenbar hatten es die Täter auch auf vier Hühner abgesehen - samt ihrem Hühnerstall.

Der Schaden beträgt laut Mitteilung mehrere Tausend Euro.