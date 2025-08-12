Ein 32-Jähriger ist in Magdeburg dabei erwischt worden, wie er Schnaps in einem Edeka klauen wollte. Bei seiner Flucht ließ er einen Rucksack mit dem Diebesgut zurück.

Mann will Schnaps im Edeka klauen – muss aber sein Diebesgut zurücklassen

Magdeburg. – Ein 32-Jähriger hat am Montag versucht, mehrere Flaschen Schnaps aus dem Edeka in der Semmelweisstraße in Magdeburg zu stehen, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der Mann die Flaschen in seinen Rucksack gesteckt und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Dies sei jedoch einem Mitarbeiter der Sicherheit aufgefallen.

Ladendieb flüchtet ohne Rucksack aus Magdeburger Supermarkt

Er habe den Mann festhalten und so am Verlassen des Supermarktes hindern wollen. Der Ladendieb habe sich mit großer Kraft gewehrt und konnte entkommen, so die Polizei weiter.

Dabei ließ er seinen Rucksack zurück und flüchtete zu Fuß. Die informierte Polizei konnte ihn in der Nähe aufgreifen.